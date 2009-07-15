Газпром починає серію зустрічей з власниками бондів у Європі і США
23:06, 15 липня 2009Політика
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Зустрічі починаються з 20 липня
"Газпром" видав мандати BNP Paribas і Soсiete Generale на організацію зустрічей з інвесторами - власниками евробондів компанії в Європі і Великій Британії, а також уповноважив JPMorgan і Morgan Stanley на організацію зустрічей у США.
Зустрічі починаються з 20 липня, повідомило РІА "Новости" джерело в банківських колах.
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