Газпром починає серію зустрічей з власниками бондів у Європі і США

"Газпром" видав мандати BNP Paribas і Soсiete Generale на організацію зустрічей з інвесторами - власниками евробондів компанії в Європі і Великій Британії, а також уповноважив JPMorgan і Morgan Stanley на організацію зустрічей у США.

Зустрічі починаються з 20 липня, повідомило РІА "Новости" джерело в банківських колах.