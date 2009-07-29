Віце-губернатор заявляє, що знайшов у своєму кабінеті "жучка"

Заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Володимир ДЕБОЙ заявляє про виявлення у нього в кабінеті потужного прослуховуючого пристрою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ДЕБОЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в облдержадміністрації.

«Такий пристрій дійсно був виявлений 9 липня цього року випадково на стелі у мене в кабінеті, про що я доповів правоохоронним органам, написав відповідні заяви”, - сказав В.ДЕБОЙ, додавши, що “наразі ведеться розслідування, і я сподіваюся на прозорість, чесність у цих питаннях».

В контексті цього заступник губернатора Житомирської області висловив переконання, що СБУ з’ясує, хто встановив пристій, що був, до того ж, «дуже небезпечним для нього через сильне опромінення». За словами В.ДЕБОЯ, на даний час «йому особисто немає чого приховувати, однак записане можуть використати для шантажу та інших цілей».

Також В.ДЕБОЙ не виключає, що прослуховування може бути пов’язано з його професійною діяльністю на посаді віце-губернатора, оскільки він цього року, за його словами, зробив чимало для ліквідації підпільної торгівлі в регіоні чорними металами та виявлення незаконних маршрутних перевезень.

«Маємо неприємний факт виявлення незаконно встановленої апаратури в Житомирській облдержадміністрації. Ким би вона не була встановлена, на це мають бути відповідні санкції», - сказав В.ДЕБОЙ.