Російський консул Грачов поки залишається в Одесі

Міністерство закордонних справ України ухвалило рішення призупинити свою рекомендацію генеральному консулу РФ в Одесі Олександру ГРАЧОВУ достроково припинити повноваження, незважаючи на наявність до нього претензій.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві України в Росії.

«МЗС України виступив із пропозицією тимчасово стосовно О.ГРАЧОВА це рішення призупинити, бажаючи продемонструвати конструктивний підхід», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас він підкреслив, що це не означає, що претензії МЗС України до О.ГРАЧОВА знято.

«По дипломатичних каналах О.ГРАЧОВУ повідомили, що якщо він займатиметься тим, чим він займався, то поїде додому», - сказав співрозмовник агентства.

Коментуючи інформацію, яка з`явилася у деяких ЗМІ про відкликання ноти МЗС України з припинення повноважень російського генконсула, він зазначив, що «ніякої ноти в природі немає, побажання українського МЗС було висловлено в усній формі».

Як повідомляв УНІАН, 24 липня стало відомо, що МЗС України відкликав акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, який займався діяльністю Чорноморського флоту РФ. Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, писали ЗМІ.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилка російських дипломатів із Грузії та України не залишиться без відповіді.

30 липня виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО повідомив, що МЗС України отримав від Росії офіційний документ, в якому йдеться про рішення вислати з території цієї держави двох українських дипломатів.

Пізніше МЗС України висловив жаль з приводу демаршу МЗС РФ у відповідь на вимогу достроково припинити місію двох російських дипломатів.