Тігіпко: політики надто активно брали участь у візиті Кирила

Колишній радник прем`єр-міністра Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, вважає, що українські політики брали занадто активну участь у візиті Патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА в Україну і тим самим надали йому непотрібного політичного характеру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Політикам не потрібно мирити наші єпархії, вони самі розберуться. Нехай люди по своїй совісті вирішують, в яку церкву ходити. Чим більше політики будуть втручатись в ці питання, тим більше проблем там буде», - переконаний він.

При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що виступає за багатоконфесійну Україну і при цьому підкреслив: «Мені не подобається, коли політика розділяє українців».