У Яценюка заявляють, що мер Ужгорода побив їхню агітаторку

У “Фронті змін” заявляють про побиття їхнього агітатора міським головою Ужгорода Сергієм РАТУШНЯКОМ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби “Фронту змін”.

За даними прес-служби, сьогодні, 6 серпня, в центрі Ужгорода поблизу хімічного факультету Ужгородського національного університету мер міста С.РАТУШНЯК вчинив зухвалий хуліганський напад на агітаторів ГО «Фронт змін».

«Двоє дівчат-активісток в інформаційному наметі «Фронту змін», поширювали серед перехожих друковану продукцію. С.РАТУШНЯК, який з невідомих причин опинився в цей час поблизу, почав нецензурно ображати дівчат, накинувся на одну з них, вхопив за горло і щосили штовхнув на землю. Після розтрощив намет, сів у машину і поїхав геть. Перехожі, які стали свідками цього дикунського інциденту, негайно викликали міліцію. Постраждалу дівчину-агітатора направили до лікарні. Медики зафіксували у неї численні забої і струс мозку”, - йдеться у повідомленні.

Дівчина подала заяву в міський відділ міліції, зазначили у “Фронті змін”.

З огляду на такі дії мера Ужгорода Громадське об’єднання «Фронт змін» висловило протест і рішуче засуджує брутальний вчинок С.РАТУШНЯКА, в якому вбачаються явні ознаки злочину (перевищення службових повноважень, пошкодження майна громадської організації, хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень).

«Розцінюємо ганебну і негідну поведінку РАТУШНЯКА, насамперед, як ознаку його особистісної та моральної деградації, посадової розгнузданості і самодурства, а також патологічної нетерпимості до політичних опонентів», - заявляє прес-служба.

У прес-службі ГО «Фронту змін» також повідомили, що звернулися до правоохоронних органів з вимогою провести об’єктивне розслідування хуліганського інциденту з політичним забарвленням, що трапився сьогодні в Ужгороді за участі міського голови С.РАТУШНЯКА та вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

У свою чергу речник Ужгородського міського голови Олег ПОДЕБРІЙ, коментуючи ці події, зазначив, що «так званий «Фронт змін», на жаль, нехтує законами України та Конституцією України, адже те, що вони називають дозволом, є фальшивкою”. За його словами, тимчасові конструкції потребують дозволу міської ради, так само, як і встановлення та проведення відповідної рекламної кампанії, а цього дозволу у “Фронту змін” не було.

“На жаль, традиція нехтувати законами та й Конституцією генетично успадкована «Фронтом змін» від політики діючого Президента та тієї кумедної політичної сили, яку він представляє», - сказав О.ПОДЕБРІЙ.