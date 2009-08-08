У ВР порахували, скільки законів заветував Президент Ющенко

За весь час президентства Віктор ЮЩЕНКО направив до Верховної Ради 229 законодавчих актів і застосував вето до 200.

Як повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСНканалу “1+1”, такі дані надали фахівці Верховної Ради.

Згідно з ними, станом на 27 липня 2009 року, співвідношення законодавчих ініціатив чинного Президента до застосованих ним вето становить 229:200.

Зокрема, за час роботи ВР 4-го скликання (11.01.2005-24.05.2006) Президент подав до парламенту 58 законопроектів, 49 з яких були прийняті парламентом. З них 42 стосувалися міжнародних аспектів діяльності Президента, тобто здебільшого були ратифікацією міжнародних угод.

За цей час Президент запропонував лише 3 закони, що відносяться до регулювання економічного життя країни.

За той же час Президент ветував 104 прийнятих Верховною Радою законопроектів. Зокрема, тоді В.ЮЩЕНКО не підписав акт про закони і законодавчу діяльність. Цей документ, окрім регламентації діяльності всіх суб`єктів законодавчого процесу, чітко визначає підстави для застосування Президентом права вето.

За час роботи парламенту 5-го скликання (25.05.2006-22.11.2007) В.ЮЩЕНКО направив до парламенту 81 законопроект. З них "міжнародних" - 39, "економічних" - 11, "державного будівництва" - 3, "гуманітарних" - 1, "соціальних" - 3, "правових" - 8, "оборонних" - 5, "науки і культури" - 5, "сільськогосподарських" - 5. У результаті 57 президентських законопроектів були прийняті.

За той же період Президент встиг заветувати 50 законопроектів, що надійшли до нього на підпис.

Впродовж роботи ВР 6-го скликання (23.11.2007-28.07.2009) Президент направив до парламенту 93 законопроекти, з них прийняті - 55. За даними ВР, з 27 законопроектів, визначених В.ЮЩЕНКОМ як першочергові для ухвалення на останній 4-й сесії парламенту 6-го скликання, було проголосовано всього п`ять.

В той же час Президент застосував 46 вето на прийняті Верховною Радою закони.