СП чекає різкого зростання інфляції, якщо ВР подолає вето Ющенка

Секретаріат Президента попереджає про різке зростання інфляції у разі подолання вето на закон про фінансування Євро-2012 за рахунок коштів НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.

За словами І.ПОПОВА, Секретаріат Президента занепокоєний ситуацією, яка склалася із законом про фінансування фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, яке народні депутати прагнуть передбачити за рахунок коштів Національного банку України. І.ПОПОВ заявив, що основною метою цього законодавчого акта є намір двох найбільших фракцій парламенту – БЮТ і Партії регіонів – розподілити між собою кошти, виділення яких передбачене цим законом. І.ПОПОВ підкреслив, що окрім загрози нецільового використання цих коштів, подібні дії призведуть до різкого зростання інфляції і обвалу курсу гривні.