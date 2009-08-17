Наступним кроком тиску на Україну стане газове питання

Лідер Української народної партії, народний депутат від НУ-НС Юрій КОСТЕНКО прогнозує, що Росія і далі тиснутиме на Україну, що проявлятиметься, зокрема, в газовому питанні.

Таку думку він висловив під час прес-конференції в Рівному, повідомили УНІАН в прес-службі УНП.

„Північний сусід України добре вивчив уроки своєї поразки 2004 року, тож на майбутніх президентських виборах питання зовнішнього втручання буде стояти набагато сильніше, ніж було колись”, - сказав він. На його переконання, „Російська Федерація вже сформувала дуже потужну стратегію переконання українських громадян у тому, що лише той, хто є вигідним Росії, покращить життя в Україні”. Елементами російської стратегії Ю.КОСТЕНКО вважає „інформаційну війну, яку Росія розпочала взимку, називаючи Україну і крадієм російського газу, і неефективним партнером, який начебто не забезпечує енергобезпеку європейським країнам; і візит КИРИЛА”. Важливим акцентом, за словами лідера УНП, стала „нещодавня заява російського Президента”. Втім, переконаний політик, „навіть вона є лише предтечею грубого втручання”.

Надалі, зокрема, Ю.КОСТЕНКО очікує „сюрпризи з перекриттям газового вентиля, на підставі звинувачень НАК „Нафтогазу” у неспроможності розраховуватися за російський газ”.

„Майбутні президентські вибори в Україні надзвичайно важливі для РФ, оскільки на них будуть вирішуватись не лише питання соціально-економічної політики, а й питання стратегічні: куди Україна розверне свої „політичні голоблі”, - підкреслив лідер УНП.