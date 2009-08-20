Енергосистема столиці та Київського регіону - на межі системної аварії?

Енергопостачання столиці України та Київського регіону перебуває у критичному стані та на межі системної аварії в електричних мережах з відключенням міста Києва і більшої частини Київського регіону. Про це йдеться в заяві депутата Київради від Блоку Віталія Кличка, колишнього міністра палива та енергетики України Івана ПЛАЧКОВА, переданій УНІАН.

“Можу відповідально заявити, що за всю історію існування Київського енерговузла ще не було подібних режимів роботи”, - говорить І.ПЛАЧКОВ. За його словами, “аварійне відключення енергоблоків Київської ТЕЦ-6 і робота з мінімальною потужністю ТЕЦ-5 означає не лише припинення гарячого водопостачання для більш як 2/3 споживачів Києва. Це також безпрецедентна загроза розпаду київської енергосистеми, що може призвести до непередбачуваних аварійних ситуацій в об’єднаній енергетичній системі України, в якій, поряд з тепловими та гідроелектростанціями, функціонують 4 атомні електростанції”.

Як приклад І.ПЛАЧКОВ навів аварію, яка сталася у 2005 році в РФ. Тоді внаслідок пошкодження трансформатора на одній з підстанцій «Мосенерго» сталася системна аварія з практично повним знеструмленням Москви та частини Московської області. Були завдані багатомільярдні збитки, у тому числі були відключені лікарні, школи дитячі садки, зупинено метрополітен, відключено водопостачання та каналізацію, ліфтове господарство тощо.

На переконання І.ПЛАЧКОВА, те, що відбувається у Києві, є черговим підтвердженням деградації київської міської влади, яка не здатна координувати діяльність підприємств життєзабезпечення міста та власними руками створює ситуації, що загрожують національній безпеці України.

Екс-міністр палива та енергетики вважає, що уряд України та інші центральні органи влади повинні якнайшвидше втрутитися у те, що відбувається, та забезпечити надійну роботу Київського енерговузла та підприємств життєзабезпечення міста.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 серпня «Київенерго» припинила гаряче водопостачання споживачів Києва, які обслуговуються ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, через обмеження постачання газу НАК «Нафтогаз України». Було повністю припинено гаряче водопостачання 4553 споживачам ТЕЦ-5 (3169 житлових будинків, 139 лікувальних закладів, 118 дитячих садків, 115 шкіл, 1012 відомств) та 3810 споживачам ТЕЦ-6 (2753 житлових будинків, 69 лікувальних закладів, 205 дитячих садків, 158 шкіл, 625 відомств).

19-20 серпня після втручання прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО НАК «Нафтогаз України» відновив газопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 «Київенерго» і жителі Києва знову почвали отримувати гарячу воду.

Однак, наразі обсяги газу, отримані “Київенерго” від ДК “Газ України”, достатні для відновлення гарячого водопостачання, але замалі для відновлення генерації електроенергії. “Таким чином, електропостачання міста залишається під загрозою ненадійної роботи”, - заявляє АК “Київенерго”.

Сьогодні в Києві працює лише один 100-мегаватний блок на ТЕЦ-5 з потужністю 65 МВт при встановленій електричній потужності 6 енергоблоків “Київенерго” 1200 МВт.

У компанії нагадали, що мазут як резервне паливо для ТЕЦ закінчився 5 серпня 2009 р. при попередніх обмеженнях газу. А під час опалювального періоду ТЕЦ повинні мати 74 тис. тонн резервного мазуту.