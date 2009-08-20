Литвин: частину пропозицій Ющенка все-таки треба врахувати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що оптимальним шляхом виходу із ситуації, що склалася навколо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України» було б ухвалення документа у новій редакції з урахуванням частини зауважень глави держави і підписання його Президентом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, таку думку В.ЛИТВИН висловив під час перебування на Полтавщині, відповідаючи на запитання журналістів.

В.ЛИТВИН сподівається, що парламент завтра розгляне обидва питання, які визначили ініціатори скликання позачергової сесії: пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України» та пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що має власну оцінку згаданих документів, проте, за його словами, «оскільки вони вже є законами, давати їм оцінки – марна справа».

На думку керівника парламенту, є два шляхи розв`язання проблеми вето стосовно закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України». Перший, сказав В.ЛИТВИН, полягає у «механічному подоланні вето із дотриманням відповідної процедури: доповідь, рішення комітету, голосування кожної пропозиції Президента, і якщо вони не будуть підтримані, то на голосування виноситься пропозиція про подолання вето».

При цьому голова Верховної Ради України зауважив, що такий підхід «буде роздмухувати той політичний конфлікт, який і без того є доволі гострим, а з об`єктивних обставин, тобто в умовах президентської кампанії, протистояння буде загострюватися».

При цьому він зазначив, що реалізація висловлених главою держави намірів звернутися до Конституційного Суду з приводу конституційності цього закону «призведе до протистояння, тієї ж невизначеності, і навіть, можливо, зриву виборчої кампанії». «Мене непокоять не вибори, не кандидати і не їх рейтинги, а то, що очікує країну після виборів, бо на руїнах неможливо жити і правити», - сказав В.ЛИТВИН.

Другий підхід, за словами В.ЛИТВИНА, полягає в аналізі зауважень і пропозицій глави держави, оскільки у прийнятому законі дійсно «є ряд неузгодженостей, неточностей». Але, зазначив він, «пропонувати піти таким шляхом було б варто за однієї умови – що цей підхід погоджується з Президентом». Керівник парламенту пояснив, що у разі, якщо Верховна Рада врахує частину зауважень Президента України, закон буде прийнято у новій редакції, і потрібно «мати гарантії, що Президент такий закон одразу підпише». «Якщо так не станеться, то це буде означати, що виборчий процес буде розпочатий за невизначених умов перегонів», - підкреслив В.ЛИТВИН.

«На превеликий жаль, всі мої заклики до діалогу, до прийняття узгоджених і відповідальних рішень не були почуті. Думаю, це дасть про себе знати виключно у негативному плані», - сказав він.