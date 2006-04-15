Коаліція БЮТ - Пора-ПРП - ГАК домагається нових виборів мера

15 квітня спільні збори депутатів фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Віталія Кличка ПОРА-ПРП та Спілки громадських організацій “Громадський актив Києва” утворили у Київській міській раді коаліцію демократичних сил «Справедливий Київ».

Як повідомляється на сайті БЮТ, на пропозицію БЮТ лідером коаліції було одноголосно обрано Віталія КЛИЧКА.

Також депутати цих фракцій утворили робочу групу, яка вже працює над підготовкою Програми спільних дій.

Коаліція створена на підставі підписаної учора Угоди про співпрацю та створення коаліції.

Відкриваючи спільне засідання депутатів Київради лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що „три фракції представляють справедливу більшість у Київраді, яку обрали кияни, а не ту, яка формується шляхом посад чи хабарів”.

За результатами виборів до Київради БЮТ отримав 41 депутатський мандат, Блок Віталія Кличка – 14 мандатів, а ГАК – ще 7. Відтак спільна чисельність коаліції 62 депутати є більшістю в Київраді, чисельний склад якої 120 депутатів.

Те, що після виборчої кампанії Києвом прагне керувати коаліція Блоку Черновецького, Партії регіонів та «Нашої України», - є викликом для киян, - вважає заступник лідера Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Микола ТОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні, виступаючи на спільних зборах депутатів БЮТ, Блоку Віталія КЛИЧКА та Громадського активу Києва.

Як уже повідомлялося, за результатами цих зборів було утворено коаліцію з БЮТ, ПРП-Пори та ГАКу, до складу якої увійшли 62 депутати міськради.

Головне завдання - не допустити формування нової влади Києва шляхом домовленостей великого бізнесу, зупинити корупційну модель управління Києвом, а також повернення в столицю системи місцевого самоврядування, зазначається у повідомленні прес-служби.

За словами М.ТОМЕНКА, «одним з інструментів для виконання цих завдань команда бачить проведення повторних виборів київського міського голови». Він звернув увагу на те, що за весь період новітньої історії столиці кияни вперше мають міського голову, який здобув на виборах трохи більше 30% голосів.