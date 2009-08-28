Яценюк каже, що він із Тимошенко сьогодні фактично стоїть ніс у ніс

Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що нова редакція змін до закону про вибори Президента України краща, ніж попередня, але в цілому проблема чесних і прозорих виборів не вирішена.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «День», коментуючи нові правила проведення виборчої кампанії, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що в першій редакції закону про вибори Президента, «який був проголосований спільними зусиллями ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА, було передбачено, що всі комісії формуються виключно фракціями Верховної Ради».

«Я тоді зустрівся з послами G8, з послами ЄС, і через складний зовнішній та внутрішньополітичний діалог вдалося цю норму змінити, і тепер комісії формуються виключно кандидатами у президенти. Отож, я з цього приводу підкреслив би наступне: завдання-мінімум виконано», - зазначив лідер “Фронту змін”.

Водночас А.ЯЦЕНЮК наголосив, що справа не лише у якісному законодавчому забезпеченні проведення виборів. За його словами, «закон може бути ідеальним”.

“Але скажіть, як ідеальний закон працює у неідеальній правовій і правоохоронній системі? Та ніяк. Тому виграє той, хто серйозно відірветься”, - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК сказав: “А якщо буде так, як є сьогодні, коли ми з ТИМОШЕНКО стоїмо фактично ніс у ніс, а в другому турі така сама історія буде з ЯНУКОВИЧЕМ (плюс-мінус 1%), то ці вибори проходитимуть в судових інстанціях».