Експерти: Путін і Тимошенко мають підписати нову домовленість про газ

Експерти вважають, що газову домовленість між прем`єр-міністрами України і РФ Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ необхідно зафіксувати письмово.

Як повідомлялося, 1 вересня в Польщі Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН домовилися про те, що Україна купуватиме лише ті об`єми газу, які споживає, а не ті, що передбачені контрактами від 19 січня 2009 р. Інститут Горшеніна провів експертне опитування про значення цієї домовленості для економіки України і для українсько-російських відносин.

Юрій БОЙКО, народний депутат України, заступник голови Партії регіонів, заступник голови Комітету ВР з ПЕК, міністр ПЕК опозиційного уряду зазначив, що будь-яка країна завжди купує стільки газу, скільки їй потрібно. «Завдяки тому, що підписали такий контракт, де були жорсткі штрафні санкції (за недобір визначених контрактом об`ємів газу – УНІАН), ми прирекли себе на вибірку певного об`єму газу. А взагалі країни цивілізовані купують газу стільки, скільки треба. Тому я не вважаю, що це якась серйозна перемога. Коли прем`єри зустрічаються, як правило, обговорюються більш масштабні проекти», - вважає Ю.БОЙКО.

Тарас СТЕЦЬКІВ, народний депутат України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» вважає, що якщо угоду про те, що Україна платить лише за той газ, який витрачає, буде підписано, то економічна ситуація в нашій країні покращиться. «Україна купуватиме рівно стільки газу, скільки їй потрібно, вона не платитиме за неспожитий газ, тому економічна ситуація однозначно покращиться», - вважає Т.СТЕЦЬКІВ. Він переконаний, що підписання даної угоди нормалізує відносини України і Росії. «Ніде в світі немає такої ситуації, коли примушують купувати більше, ніж тобі потрібно. Якщо нам потрібно двадцять кубів, то нас не можуть примушувати купувати п`ятдесят. Це абсолютно не відповідає українським економічним інтересам», - сказав депутат. При цьому Т.СТЕЦЬКІВ не вважає, що підписання цієї угоди істотно вплине на рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО – «ну, може, трохи у бік поліпшення вплине», - вважає він.

Олександр ГУДИМА, народний депутат України від БЮТ, відзначив той факт, що і раніше, на прохання Ю.ТИМОШЕНКО, В.ПУТІН заявляв, що стосовно України не буде застосовано санкції (за недобір газу – УНІАН). «Сьогодні вони пішли далі в своїх політичних домовленостях і спільно сказали, що під час кризи Україна оплачуватиме тільки ті об`єми, які вона споживатиме. Тобто знову підтвердження на вищому політичному рівні. Україна ще три роки тому споживала сімдесят шість мільярдів (кубометрів газу на рік – УНІАН). І пройти за три роки такий шлях, як пані Ю.ТИМОШЕНКО задекларувала – що ми наступного року споживатимемо тільки двадцять п`ять мільярдів кубометрів газу – це, звичайно, революційна заява. Якщо це буде реалізовано – ми зменшимо свою залежність в перспективі. Тому що газ став ринковим, і сподіватися, що хтось його нам продаватиме дешевше – марно. Отже з погляду енергетичної безпеки, національної безпеки, щороку зменшувати нашу залежність від поставок російського газу з переходом на власні енергоносії – це, звичайно, прогресивний підхід», - вважає О.ГУДИМА.

Євген МІНЧЕНКО, директор Міжнародного центру політичної експертизи (Москва) зазначив, що з домовленостей прем`єр-міністрів незрозуміло, на який період розповсюджується домовленість. «З того, що було сказане, не зрозуміло, чи стосується це всього одинадцятилітнього договору, підписаного цього року, чи лише цього року. Для України, яка, очевидно, знижуватиме об`єми споживання газу цього і, мабуть, наступного року, – для неї це вигідно. Це дозволяє їй заощадити кілька сотень мільйонів доларів», - зазначив експерт. Він вважає, що після цього українсько-російські відносини, «поза сумнівом, покращаться, тому що це - жест доброї волі з боку Росії».

При цьому Є.МІНЧЕНКО не вважає, що Росія таким чином робить ставку на одного з кандидатів у Президенти України. «Я думаю, що Росія не робить ставку на жодного з кандидатів на цих виборах. Зокрема й на Ю.ТИМОШЕНКО. Треба розуміти, що у України настільки важке фінансове становище, що якщо зараз, під час виборчої кампанії, ще його посилювати – це лише стимулювати додатково антиросійські настрої. Відповідно, надавати допомогу тим кандидатам, які налаштовані антиросійськи», - вважає Є.МІНЧЕНКО.

Олександр ПАЛІЙ, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України вважає основною проблемою домовленості те, що вона усна. «Я думаю, що це дуже принципова річ. Невідомо, що буде з урядом Ю.ТИМОШЕНКО після виборів, і чи розповсюджується дія цієї, так би мовити, поблажки з боку Росії лише на уряд Ю.ТИМОШЕНКО, чи й на інші уряди України, які діятимуть у кризовий період. Мені здається, що уряду терміново потрібно порушити це питання і врегулювати його на рівні «невеликої поправочки» до існуючих контрактів», - сказав О.ПАЛІЙ. Також експерт вважає, що причиною цієї домовленості з боку Росії є те, що у неї немає можливості відстояти в судах дотримання газових контрактів з Україною. «У зв`язку з кризовим форс-мажором Стокгольмський суд, очевидно, не прийняв би до уваги її (Росії) аргументи. Саме цим викликана такого роду поблажка Росії – тим, що вона розуміє свої перспективи в суді й розуміє, що Україна не платитиме за те, що вона не споживає. Ось цю норму і потрібно зафіксувати у всіх підписаних контрактах, які існують, а не довіряться усним обіцянкам. Україна має це питання дуже твердо підняти», - вважає О.ПАЛІЙ.