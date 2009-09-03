БЮТ готується навесні обирати нового мера Києва

Блок Юлії Тимошенко після президентських виборів ініціюватиме проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат, голова ради БЮТ у Києві Анатолій СЕМИНОГА.

Він нагадав, що у березні 2010 року відбудуться вибори до місцевих органів влади, однак, згідно із рішенням Конституційного Суду, у Києві в цей час вибори не повинні відбуватися.

“Але одразу після президентських виборів БЮТ буде виступати з ініціативою проведення позачергових виборів у Києві – виборів міського голови та виборів депутатів Київради… Тому я вважаю, що, швидше за все, навесні наступного року ми будемо обирати нового мера і нову Київраду, бо терпіти далі такий безлад у столиці ні кияни, ні політики не будуть”, - сказав А.СЕМИНОГА.