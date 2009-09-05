Янукович про порядок, ревізію і стратегічне братерство з Росією

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на посту Президента України має намір в першу чергу «створити програму боротьби з кризою».

Про це він заявив в прямому ефірі «Першого муніципального каналу» в Донецьку.

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що займеться «відновленням порядку в країні. Жорстко стоятимемо на тому, щоб виконувалися закони України».

Крім того, він відзначив необхідність відновити «традиційні стратегічні братерські відносини з Росією». За його словами, «український і російський народи дуже хочуть ці відносини продовжувати».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, потрібні українсько-російські програми зі співпраці в економічній і гуманітарній сфері. Він наголосив, що за перше півріччя 2009 року товарообіг між Україною і Росією становив 8-9 млрд. доларів, тоді як у 2007 році він становив 40 млрд. доларів.

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, рівень політичних відносин заважає економічним.

Також, за його словами, необхідно переглянути внутрішню політику, зокрема, у бік збільшення соціальних стандартів.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що в тому разі, коли він буде обраний Президентом України, «потрібно спочатку буде зробити ревізію» ситуації, що склалася в країні, а потім він «вийде до народу» з програмою, яка повинна стати національною.