Янукович сподівається на підтримку фракцій Литвина, КПУ, частини НУНС

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається. що у вівторок законопроект про підвищення пенсій та соціальних виплат дітям-сиротам і багатодітним сім’ям підтримають і представники Блоку Литвина, і НУНС, і фракції КПУ, і навіть дехто з фракції БЮТ.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

За його словами, “ми зрозуміли, що наші колеги у Верховній Раді знаходяться під тиском своїх керівників, і бажання є велике ухвалити це рішення (йдеться про підвищення соціальних стандартів – УНІАН), але політичний тиск, як кажуть, не дає можливості”.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що мав розмову у п’ятницю з представниками Блоку Литвина, КПУ і НУНС “і, здається, дехто з БЮТ був”.

Він зазначив, що, коли йшлося про необхідність ухвалення такого рішення, то всі “опустили очі”.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні на казначейському рахунку є кошти для цих цілей. За його словами, він запропонував на першому етапі підвищити пенсії, а також соціальні виплати дітям-сиротам та багатодітним сім’ям.

Він зазначив, що його співрозмовники сказали, що “тут ми піднімемо дві руки, 100 % будемо голосувати”.

“Я кажу їм : “Добре, ми зараз відпрацюємо цей закон. Ви його підпишете? – Підпишемо”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, передаючи розмову з представниками інших фракцій.

Лідер фракції Партії регіонів наголосив, що було б доцільно після ухвалення даного рішення дати уряду кілька днів для підготовки питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати.

Він підкреслив, що триває підготовка законопроекту про підвищення пенсій та деяких соціальних виплат з тим, щоб у вівторок він був проголосований у парламенті.