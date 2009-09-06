Рух: половина так званих українських партій обслуговують сусідню країну

Народний Рух України висуватиме свого кандидата в президенти України, якщо демократичні сили не зможуть об’єднатися та підтримати єдиного кандидата на посаду глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НРУ Борис ТАРАСЮК сьогодні на урочистих заходах, присвячених 20-річчю створення Народного Руху України, що відбувалися в Києві у палаці культури Національного політехнічного університету.

«Ми повинні це зробити, щоб не допустити реваншу антидержавної п’ятої колони в нашій державі на чолі з Партією регіонів. Якщо національні, патріотичні, демократичні сили не висунуть єдиного кандидата на президентських виборах, Рух повинен взяти в них участь самостійно», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він закликав всі національно-демократичні сили об’єднатися заради спільної праці на благо Української держави.

«Половина так званих українських партій обслуговують інтереси іншої сусідньої країни. Народний Рух від початку своєї історії вставав на заваді реалізації планів по знищенню незалежності та державності України. В той же час небезпека реваншу цих політичних сил залишається дуже актуальною», - наголосив лідер НРУ, мотивуючи необхідність об’єднання демсил навколо єдиного кандидата в президенти на виборах у січні 2010 року.