Пиво і молоко досі мають один правовий статус, бо Терьохін впирається?

«Форум порятунку Києва» закликає релігійні організації до активного сприяння в пропаганді тверезого способу життя, а також до діалогу з владою з метою прийняття жорсткішого законодавства з обмеження споживання і продажу пива та інших «слабоалкогольних» розчинів.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На його думку, пастирське слово здатне допомогти зупинити алкоголізацію суспільства.

«Сьогодні в країні алкогольними комерсантами розв’язаний алкогольний терор, через що вік залучення до спиртного молодіє. У пива і молока в Україні один правовий статус. Через агресивну рекламу молодь п’є здебільшого пиво і «слабоалкогольні» розчини. Пияцтво – реальна загроза, яка день за днем веде Україну до виродження нації. Ми закликаємо духовних пастирів прищеплювати населенню традиції тверезості – проводити бесіди про тверезий спосіб життя не лише в храмах, а й у миру», – повідомив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Також лідер громадської організації висловив сподівання, що підтримка лідерів релігійних конфесій здатна допомогти зупинити лобіювання інтересів пивних комерсантів у Верховній Раді.

Він переконаний, що законопроект № 1171, яким пропонується прирівняти пиво і «слабоалкогольні» розчини до алкогольних напоїв, гальмують у Комітеті ВР з питань податкової та митної політики.

«Ще 5 березня цей законопроект був прийнятий у першому читанні. Вже півроку він не розглядається профільним комітетом до другого читання без будь-яких очевидних на те підстав. Порушено всі норми, які регламентують підготовку законопроектів, – відзначає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. - Очевидно, основним противником ухвалення законопроекту № 1171 є голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН, адже саме на ньому лежить обов’язок своєчасної підготовки законопроекту для розгляду відповідним комітетом ВР». «Хотілося б почути від С.ТЕРЬОХІНА відповідь на питання, чому законопроект № 1171 досі не розглянутий на засіданні Комітету», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Також він нагадав, що в Україні пиво не відноситься до алкогольних напоїв, хоча містить до 12 % алкоголю. При цьому в США, Великій Британії та більшості інших країн пиво вважається алкоголем і його заборонено продавати особам, молодшим за 21 рік.

На його думку, ініціатива церковних лідерів здатна допомогти де-юре віднести пиво і «слабоалкогольні» розчини до алкогольних напоїв.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ закликав усіх пастирів, небайдужих до долі українського народу, «зупинити алкогольно-тютюновий геноцид».

«Це не може бути справою окремих людей – а всіх, хто передбачає наслідки вживання пива для сім’ї, суспільства, країни в найближчому і віддаленому майбутньому, всіх, хто піклується про рівень духовності в суспільстві. Підтримка церковних лідерів в обмеженні реалізації пива за віком, місцем і часом, визнання його алкогольним напоєм допоможе зупинити споювання нації», – упевнений головний координатор громадянської кампанії.

Як повідомляв УНІАН, Верховний Архиєпископ Української Греко-Католицької Церкви Любомир ГУЗАР уже заявив про свою підтримку ініціатив з деалкоголізації суспільства. «Вживання алкоголю – це дуже велике зло. Ми самі в церкві ініціювали рух за тверезий спосіб життя, оскільки відчуваємо, скільки горя воно несе. Ні для кого не є таємницею, скільки відбувається суспільного зла від зловживання алкоголем. Подивіться, що робиться в нашому суспільстві сьогодні – пройдіть селами, містами – кількість вживання спиртного страхітливе, з дуже негативними наслідками. Ми, як церква, коли бачимо, що й держава починає робити кроки в цьому напрямі (боротьби з алкоголізмом – УНІАН) – ми це вітаємо, бо це є дуже важливим. Ми хочемо перемогти це зло – надмірне вживання. Тому ми вітаємо ініціативи (держави в цьому напрямі – УНІАН)», – сказав Л.ГУЗАР.

Довідка УНІАН. 5 березня 2009 р. Верховна Рада України 384 голосами прийняла в першому читанні законопроект № 1171 «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», внесений Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, Євгенієм СУСЛОВИМ (всі – від фракції БЮТ). Метою законопроекту є зниження рівня продажу, а, відповідно, і споживання в країні слабоалкогольних напоїв, поліпшення здоров’я громадян.

У випадку, якщо пиво буде визнано алкогольним напоєм, його можна буде продавати, як горілку і вино – лише в магазинах площею від 20 квадратних метрів і лише повнолітнім. Пиво заборонять вживати в громадських місцях поза питними закладами.

Нині законопроект № 1171 готується Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики до другого читання.