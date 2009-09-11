Ющенко про непрофесійний бюджет, друкарський верстат і атаку на НБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд хоче забезпечити виконання цьогорічного державного бюджету за рахунок “включення станка” Національного банку для друкування грошей.

Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю британському виданню «Файненшл Таймз».

Президент наголошує, що непрофесійний, нереалістичний державний бюджет 2009 року – одна з найбільших проблем для країни. «Проблема, яка є найбільш складною і формує песимістичний погляд на Україну, в тому числі, й світових експертів, - в площині нашого бюджету, який, можливо, найбільш непрофесійний за всю історію країни», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави переконаний, що такий основний фінансовий документ ніколи не буде виконано. «Можна точно сказати - неможливо виконати той бюджет, який «намалював» уряд, який прийняла більшість ВР, керована прем’єр-міністром. Іде тотальне невиконання бюджету», - сказав Президент.

За його словами, «про катастрофу бюджетного процесу», говорять, зокрема, такі цифри, як 20 млрд. грн. невідкомпенсованого ПДВ, стягнуті наперед близько 12 млрд. грн. податків, за сім місяців здійсненої близько 30 млрд. грн. емісії.

Водночас він констатував, що, на жаль, прем’єр-міністр відмовляється переглядати бюджет країни. «Я не бачу волі прем’єра щось змінювати у цьому нереалістичному бюджеті. Разом з тим розгортається ще більш запекла політична боротьба, щоб сформувати тиски різного роду на канали, які могли б компенсувати хоча б певну частину цих проблем», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Країну заполонив непрофесійний некомпетентний бюджет, виконання якого можливо тільки через контроль над НБУ, через емісію, через включення друкарського станка», - сказав Президент.

Відповідаючи на запитання щодо останніх атак на НБУ, Президент сказав, що це ні що інше, як «політична боротьба, не більше, ніж політичний і психологічний тиск». «Коли НБУ почав займати принципову позицію, ці атаки відновилися», – наголосив глава держави.