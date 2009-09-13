Міллер: у Газпрому - чудові відносини з Україною

Глава "Газпрому" Олексій Міллер вважає, що проблем з оплатою Україною постачань російського газу не буде до грудня включно.

"Я вважаю, це моя суб`єктивна думка, що, напевно, до грудня включно проблем не буде", - сказав Міллер на зустрічі з учасниками дискусійного клубу "Валдай" з 16 країн світу, що проводиться під егідою РІА Новини і Ради із зовнішньої і оборонної політики.

За його словами, на це дозволяють розраховувати фінансові ресурси, які є у НАК "Нафтогаз України". "Наскільки ми знаємо, така схема і обсяг фінансування у НАК "Нафтогаз України" дозволяють оплачувати до кінця року", - сказав глава "Газпрому".

Міллер підкреслив, що в даний час у "Газпрому" чудові відносини з Україною в газовій сфері, оскільки "Нафтогаз" виконує контрактні зобов`язання в частині оплати і транзиту. "Україна виконує підписані контракти, хотілося б, щоб вони більше відбирали, але зобов`язання по оплаті і транзиту виконуються", - сказав він.

Глава "Газпрому" додав, що ризики у відносинах з Україною мають політичний характер, пов`язаний, зокрема, з тим, що у середині січня в країні відбудуться президентські вибори.

РИА Новости