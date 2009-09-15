Політолог - про роль похмілля у виборах Президента

Президентська виборча кампанія в Україні коштуватиме усім основним кандидатам та їхнім інвесторам близько 1 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-президент Української ліги із зв’язків з громадськістю Денис БОГУШ сьогодні на прес-конференції на тему: «Президентські перегони 2009-2010: особливості виборчих технологій».

«Виборча кампанія коштуватиме усім основним кандидатам у Президенти України близько 1 млрд. доларів. Мінімум 5 людей у цій країні можуть повністю забезпечити собі ці вибори і проплатити усіх кандидатів одразу – можуть влаштувати таку собі шахову дошку», - сказав експерт про роль і можливості представників українського великого капіталу при проведенні виборів глави держави.

У свою чергу, політтехнолог Сергій ГАЙДАЙ вважає, що напередодні виборів Президента України відчувається дефіцит гідних кандидатів.

«За наявністю великої кількості кандидатів немає вибору. Інтуїтивно народ розуміє, що від виборів мало що зміниться, адже усі кандидати представляють одного замовника – великий капітал», - сказав експерт, додавши, що деякі інші незалежні кандидати, наприклад Анатолій ГРИЦЕНКО, не мають реальних шансів і можливості впливати на хід та результати виборчого процесу.

Говорячи про умовний розподіл кандидатів у Президенти України, Д.БОГУШ розподілив їх на три ліги. До першої експерт включив двох найбільш реальних на вихід у другий тур та перемогу політиків – лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

У другу лігу, на думку Д.БОГУША, входять лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК, голова КПУ Петро СИМОНЕНКО, спікер парламенту Володимир ЛИТВИН і нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО, рейтинг яких може складати максимум до 10%.

До третьої ліги входять решта кандидатів, рейтинг яких є близьким до статистичної похибки.

Говорячи про особливості виборів Президента, директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що ці вибори не матимуть “глибокого драматичного змісту для життя країни та навряд чи покликані її врятувати”.

В.ФЕСЕНКО назвав майбутню подію, яка станеться 17 січня 2010 року, «виборами з похмілля», адже, як пояснив експерт, громадяни прийдуть на перший тур для голосування після довготривалого святкового новорічного марафону, що не може не мати вплив на хід та результати виборів глави держави».

Політолог не виключив, що ці вибори стануть проміжним етапом перед майбутніми виборами до ВР, які вже остаточно повинні будуть переформувати вітчизняну політичну партійну систему та внесуть зміни до складу політичної еліти.

«Сьогодні існує тенденція запиту на принципове оновлення української політики, що пов’язано із кризою довіри до українського політикуму і державної влади загалом», - наголосив В.ФЕСЕНКО.