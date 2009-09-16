Томенко знає, що Ющенко летів до Ашгабату двома літаками, та й з музикою

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО просить перевірити доцільність перебування в Туркменістані разом з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ такої великої української делегації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, згідно з інформацією, яка надійшла до нього, офіційна делегація, яка зараз перебуває з В.ЮЩЕНКОМ в Туркменістані, вилетіла до Ашгабату двома літаками (Ту-134 та Іл-62), які мають загальну місткість близько ста пасажирів. «За моєю інформацією, до складу делегації увійшла значна кількість чиновників, супроводжуючих осіб та музикантів», - розповів він.

Як сказав М.ТОМЕНКО, постає питання щодо доцільності такої великої делегації, особливо враховуючи той факт, що за офіційною інформацією, оприлюдненою на сайті Президента України, в ході візиту сторонами двох країн було підписано всього чотири міжурядові документи.

Заступник голови ВР звернувся до керівника Державного управління справами з проханням поінформувати, скільки витрачено бюджетних коштів на цю поїздку, яка потреба, щоб президентська делегація вилітала двома літаками та в такому кількісному складі.