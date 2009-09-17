Шаповалов вже дав перші свідчення щодо ситуації в НБУ

Перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ вже дав перші свідчення щодо можливих фінансових махінацій в НБУ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв`ю виданню «Коммерсант-Украина» №156 від 17 вересня 2009 року.

“Так. Громадянин ШАПОВАЛОВ Анатолій Васильович учора (14 вересня - Ъ) давав перші свідчення у присутності свого адвоката і буде на допиті у четвер”, - сказав міністр.

Він також повідомив, що 15 вересня на допиті була заступник начальника Управління НБУ по Києву і Київській області Ольга ГАЛЯНТ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, коло осіб, які будуть викликані слідчим, планується розширити. «Думаю, що практично всі посадовці і керівництво Нацбанку, у чиї функціональні обов`язки входять нагляд і контроль над діяльністю комерційних банків, а також особи, причетні до підготовки рішень з рефінансування банків, будуть допитані у рамках кількох кримінальних справ, які веде Головне слідче управління МВС. Причому веде давно», - сказав міністр.