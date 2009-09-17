Тимошенко продасть Одеський припортовий попри заборону Ющенка

Приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року – незважаючи на Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призупинення дії положень постанови Кабінету міністрів України, якими передбачено проведення приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО журналістам у Житомирі.

Прем`єр сказала, що приватизація підприємства відбувається не за рішенням уряду, а згідно з рішенням Фонду державного майна України.

«Вся процедура проходить на підставі рішень не уряду, а Фонду держмайна. А рішення Фонду держмайна не можуть бути ветовані, скасовані, зупинені, припинені. І тому я хочу звернутися до всіх інвесторів світу, оскільки більше 10 світових компаній зареєструвалися для отримання прав бути інвестором цього підприємства. Я хочу звернутися до них, щоб вони спокійно брали участь в приватизації. Приватизація ОПЗ відбудеться 29 вересня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що приватизацію ОПЗ підтримують трудовий колектив заводу, його керівництво і профспілки. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що приватизація підприємства входить у спільну програму дій Міжнародного валютного фонду і України, і раніше Президент не заперечував проти його приватизації. «Вже давним-давно, зокрема, й указами Президента, було ухвалено рішення про залучення на прозорих і конкурентних умовах інвесторів на Одеський припортовий завод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ФДМУ 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення. З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, до АМК звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення про участь в конкурсі з його приватизації.

Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом від 17 вересня № 747/2009 призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

Згідно з указом, своє рішення Президент мотивує тим, що це положення постанови уряду суперечить п. 24 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» і постанові Кабміну від 23 грудня 2004 року № 1734 «Про затвердження переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»), якими за ОПЗ закріплюється статус об`єкту, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.