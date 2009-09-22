Ющенко побачив "рудименти лакейства" в українських політиків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що зовнішній фактор не може вплинути на хід президентської кампанії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, виступаючи перед членами Ради зовнішніх відносин вчора у Нью-Йорку.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні, коли до президентських виборів залишилось декілька місяців, дуже важливий період для України. “Вибори Президента України - це суверенне право українського народу. Це суверенне право, що ніякого тиску – ні інформаційного, ні політичного, ні дипломатичного - ми б не хотіли мати ні від кого”, - наголосив він.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що в Україні існує “п’ята колона” політиків, які б хотіли зовнішнього тиску на Україну, мати фінансову або інформаційну підтримку з боку Росії тощо. “Я цього не приймаю як громадянин, як Президент, знаєте це ті рудименти лакейства, які ще залишились від часу, коли Україна була колонією”, - зауважив він, висловивши жаль, що не всі українські політики живуть українською національною ідеєю.

Водночас Президент висловив переконання, що попри те, що тиск сусідів не буде зменшуватись, він буде все менше мати вплив на людей.