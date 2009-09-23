Литвин: ряд нардепів від ПР не хоче голосувати за підвищення соцстандартів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що підпише розпорядження про відшкодування депутатами від Партії регіонів збитків за поламане обладнання у парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «не потрібно творити бандитизм у Верховній Раді». «Це депутати, а не бандити», - додав він.

За його словами, народні депутати України від ПР, які вчора ламали мікрофони, мають відшкодувати матеріальні збитки парламенту. При цьому В.ЛИТВИН висловив обурення: «А що буде, якщо дати повноту всієї влади».

В.ЛИТВИН вважає, що можна перенести на завтра розгляд питання щодо підвищення соціальних стандартів. Але при цьому він наголосив, що фракція Партії регіонів має розблокувати трибуну та президію парламенту і дати можливість сьогодні ухвалювати рішення, в тому числі кадрові.

Спікер підкреслив, що парламент готовий проголосувати за законопроекти щодо соціальних стандартів у четвер, «поки звезете чи знесете своїх депутатів».

В.ЛИТВИН зазначив, що до нього вчора підходив народний депутат України Микола АЗАРОВ і повідомив, що є «39 заяв народних депутатів, що вони хочуть проголосувати».

В.ЛИТВИН не виключає можливості щодо ухвалення рішення про те, що члени Лічильної комісії парламенту зможуть під’їхати в лікарні до народних депутатів для того, щоб вони змогли проголосувати.

В той же час він зазначає, що проблема в тому, що ряд народних депутатів від ПР не хочуть голосувати за рішення щодо підвищення соціальних стандартів.

На даний час засідання погоджувальної ради продовжується.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що регіонали готові 24 вересня голосувати за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

За його словами, фракція готова була вчора голосувати за даний законопроект, але було змінено процедуру голосування з електронної на персональну. А на сьогодні декілька чоловік з фракції перебувають на операції і не можуть брати участі в голосуванні, пояснив він.