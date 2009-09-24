Бютівець Ляшко: якщо мене виженуть, з ким вони тоді залишаться?

Депутат Олег Ляшко не збирається залишати БЮТ.

Про це він заявив в ефірі Шустер Live, коментуючи інформацію газети "Сегодня" про його можливий вихід з блоку.

"Я не збираюсь виходити з БЮТ і я не робив подібних заяв. Це не відповідає дійсності. Я занадто багато років віддав цій команді і далі продовжую бути в цій команді", - сказав Ляшко.

"Є думки з приводу того проекту бюджету, який поданий до Верховної Ради. Коли я висловлюю критичну думку, мене вже називають ворогом, що я ллю воду на млин опонентів, Партію регіонів там підтримую", - заявив БЮТівець.

Він вважає, що "проект держбюджету – достатньо сирий документ, який потребує доопрацювання".

"У мене з цього приводу була досить тривала розмова з Тимошенко. До речі, під час цієї розмови Турчинова не було, так що всі розмови, що ми начебто там з Турчиновим, побилися не відповідають дійсності", - заявив Ляшко.

"На превеликий жаль, мої думки не були почуті, тому я вийшов і публічно обговорюю це питання. Я не бачу тут нічого екстраординарного", - зазначив він.

БЮТівець наголосив, що "новий бюджетний кодекс неопублікований, тому вносити бюджет, який ґрунтується на новому кодексі, якого немає – це завідомо робити, щоб Верховна Рада його не ухвалила".

"Під час підготовки і розгляду цього бюджету в уряді жоден член бюджетного комітету від коаліції не був залучений", - підкреслив Ляшко.

"По-іншому у нас уявляють демократію. Вважають, що демократія – це треба казати тільки так, як сказав лідер", - сказав він.

"Я занадто багато років віддав цій команді, багато для неї зробив, щоб через одну заяву робити з мене ворога. Я радив би прем’єру поміняти радників, які їй це радять", - зазначив БЮТівець.

Водночас, Ляшко вважає, що "якщо подивитися на всіх тих реальних кандидатів, які можуть стати президентами, то ясно, що Тимошенко найдемократичніша з них".

"Я наголошую – з тих, хто може стати президентами. Можливо, Яценюк більш демократичний, ніж Тимошенко, але навряд чи він стане президентом", - зазначив він.

Також БЮТівец вважає, що його не виженуть з блоку. "Якщо мене виженуть, з ким вони тоді залишаться?", - запитав Ляшко.

Українська правда