Тимошенко просять зрозуміти, що поки вона у політиці, всі її хвалити не будуть

У Секретаріаті Президента України називають наступом на свободу слова рішення Печерського районного суду Києва щодо заборони реклами, у якій критикується діяльність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила, що свобода слова є одним з головних здобутків нашої держави.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, не можна допустити згортання в Україні демократичних процесів.

«Якщо людина чи політична команда іде в політику, вона повинна чітко розуміти, що не всі будуть її хвалити, і буде критика – можливо підставна, можливо безпідставна, але кожного разу потрібно виборювати свою позицію, в тому числі потрібно вміти конкурувати і достойно подавати свою позицію», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Водночас заступник глави СП зауважила, що не ознайомлювалася з оригіналами рішення суду, і, на скільки їй відомо, мова іде лише про заборону на забезпечення позову.

Разом з тим М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що представники засобів масової інформації мають вже зараз серйозно замислитися над перспективами своєї роботи.

«Треба серйозно подумати, хто вам може дати перспективу, свободу слова, а хто, реально прикриваючись своїм внутрішнім демократизмом, демократичними лозунгами і штампами, практично у житті здійснюю наступ (на свободу слова – УНІАН)», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

При цьому вона нагадала, що це рішення Печерського райсуду - вже не перша спроба БЮТ здійснити наступ на свободу слова.

Заступник глави СП нагадала проект змін до Конституції, спільно розроблений БЮТ та Партія регіонів, у якому також йшлося про обмеження свободи слова.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 22 вересня заборонив розповсюдження будь-якої «недобросовісної» реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії «ВО «Батьківщина» до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачеві й будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку «недобросовісну» рекламу, що стосується діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.