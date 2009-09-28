Чи зможуть помаранчеві висунути єдиного кандидата (думки експертів)

Політичні експерти сумніваються в здатності демократичних сил висунути єдиного кандидата на посаду Президента України.

Інститут Горшеніна провів експертне опитування з приводу ініціативи Політичної Ради блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» про висунення єдиного кандидата на посаду Президента України від демократичних сил. Експерти висловили свою думку про те, чи можливе взагалі висунення такого єдиного кандидата, та хто міг би ним стати.

Народний депутат, представник блоку НУНС Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що висунення єдиного кандидату є неможливим з огляду на традиції української політичної системи. «Єдиний кандидат, безальтернативний, яким був Віктор ЮЩЕНКО у демократичних сил в 2004 році - це було швидше винятком, ніж правилом. Але те, що більшість демократичних сил може підтримати якогось одного кандидата – це більш-менш імовірний варіант. І найбільше шансів в цьому плані, звичайно, у Юлії ТИМОШЕНКО, яка має найвищий рейтинг», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ. Водночас він не виключив, що це може бути Арсеній ЯЦЕНЮК чи якийсь інший кандидат.

Втім, народний депутат схиляється до думки, що єдиного кандидата від демократичних сил все ж таки не буде: «Швидше всього, буде так: більшість демократичних політиків і демократичних партій підтримають якогось одного кандидата, але будуть і такі, які підтримають другого, третього. Позиція нашої фракції звучить радше як побажання – що підтримка єдиного кандидата була би найкращим виходом з ситуації виборчої кампанії». Також Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що фракція НУНС не має наміру висувати свого кандидата у якості єдиного від демократичних сил: «Фракція взагалі нікого не буде висувати, вона буде хіба що когось підтримувати. Кандидатура В.ЮЩЕНКА може і обговорюватися, однак шансів на підтримку цієї кандидатури у фракції небагато», - сказав він.

Директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, вважає, що висунення єдиного кандидата від демократичних сил є політично доцільним, враховуючи те, що, згідно соціології, у виборчих перегонах залишилися лише два лідери - лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та чинний прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО. «В.ЮЩЕНКО входить - лише, гіпотетично, - до п’ятірки лідерів перегонів, поступаючись і А.ЯЦЕНЮКУ, і Петрові СИМОНЕНКУ. Зрозуміло, що з точки зору політичної доцільності підтримувати кандидатуру В.ЮЩЕНКА НУНС не вигідно. Тому, оскільки є цілком реальна перспектива перемоги В.ЯНУКОВИЧА на цих виборах, демократичні сили мають згуртуватися навколо іншого найбільш рейтингового кандидата, - а саме Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ та додав: «Не сумніваюся, що це стане предметом гарячих дискусій всередині НУНС».

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ не має жодних сумнівів, що саме Ю.ТИМОШЕНКО буде тією людиною, яку підтримає найбільша кількість відповідно орієнтованих виборців. «І якщо на початку року можна було сумніватись, що зможе позмагатися і А.ЯЦЕНЮК, – зараз очевидно, що цього не буде. А заява В.ЮЩЕНКА про те, що він буде Президентом – це просто клініка, тому тут щось коментувати є зайвим. Всі розуміють, мабуть, крім нього самого, що в нього жодних шансів немає бути тим самим, навколо кого буде об’єднання, відповідна політична та громадська підтримка», - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ порівнює теперішню ситуацію з ситуацією 2004 року, коли націонал-демократичні сили об’єдналися навколо В.ЮЩЕНКА, який мав тоді найбільший рейтинг і, відповідно, найбільші шанси на перемогу в президентських виборах. «До речі, тоді це зробила і ТИМОШЕНКО, хоча процент тоді був непростий: зрозуміло, що вона б тоді не виграла вибори, але «покусала» б серйозно рейтинг В.ЮЩЕНКА і не відомо, що б тоді взагалі було. Зараз ситуація аналогічна, але і відмінна від 2004 року», - зазначив І.ЖДАНОВ.

Політолог вважає, що дана заява – це заклик висунути в якості єдиного кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. «Ми бачимо, що в заяві наголошується, що необхідно об’єднатися навколо найбільш рейтингового кандидата. Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів те, що є два кандидата, які пройдуть до другого туру – це В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО. Тобто дана заява стосується Ю.ТИМОШЕНКО. Я думаю, певна кількість партій – і це засвідчила саме ця заява, - підтримають Ю.ТИМОШЕНКО. Але певна частина лідерів національно-демократичних сил, незважаючи на свій маленький президентський рейтинг, підуть самостійно в президентське плавання. І, об’єктивно, вони будуть «відкушувати» у Ю.ТИМОШЕНКО частину її електорату, - що підвищує шанси В.ЯНУКОВИЧА, оскільки в нього немає серйозних супротивників на його власному електоральному полі», - сказав І.ЖДАНОВ.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО не думає, що демократичні сили можуть погодитися висунути на виборах одну-єдину кандидатуру. «Взагалі, сам термін «демократичні сили» є доволі цікавим. Тому що я не думаю, що у нас є недемократичні сили. Якщо б у нас були недемократичні сили – вони були би заборонені законодавством. Але, якщо йдеться про колишній помаранчевий табір – то навряд чи є можливим висунення єдиної кандидатури. Оскільки цей процес може наштовхнутися на амбіції окремих політиків, на тривале обговорення умов, шантаж з боку окремих політиків. Тому до єдиного знаменника, до спільної особи, наші політики не дійдуть», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Експерт також зазначив, що, якщо вже у політиків є намір висувати спільну кандидатуру – то її потрібно визначати на основі соціологічного рейтингу. «Треба подивитися, у кого соціологічно вищий рейтинг - і тоді вже робити на нього ставку. Сьогодні найвищий рейтинг у цьому помаранчевому таборі - чи умовно помаранчевому таборі – у Ю.ТИМОШЕНКО. Але я не думаю, що А.ЯЦЕНЮК погодиться зняти свою кандидатуру на її користь, не думаю, що погодиться В.ЮЩЕНКО зняти свою кандидатуру, не говорячи вже про таких осіб як Борис ТАРАСЮК, Юрій КОСТЕНКО та інші, які візьмуть свої пів-відсотка – але обов’язково самостійно», - сказав К.БОНДАРЕНКО.