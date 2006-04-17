СДПУ(о) вимагає від Ющенка захисту

СДПУ(о) звернулася з вимогою до Президента України як гаранта дотримання Конституції України захистити права мільйонів українців, які поставили свої підписи за проведення всеукраїнського референдуму про членство України в НАТО і участі в ЄЕП.

Як говориться в заяві СДПУ(о), переданій УНІАН, з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій Україні 109 офіційно зареєстрованих Центральною виборчою комісією ініціативних груп проводили збір підписів на підтримку референдуму щодо членства України в НАТО і участі в Єдиному економічному просторі з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

“Нинішня влада, взявши курс на швидкий вступ України до військово-політичного блоку НАТО, в чому бачить гарантію збереження свого владного статусу, абсолютно ігнорує той чинник, що більшість українців категорично не підтримує цей курс. При цьому влада відкрито блокує розвиток будь-яких відносин у рамках договору по ЄЕП, підписаному з Росією, Білоруссю і Казахстаном, що вже несе негативні наслідки для економіки України”, говориться в заяві.

СДПУ(о) відзначає, що народ України активно підтримав ініціативу проведення референдуму - до 1 березня більше 4,6 млн. чоловік поставили підписи на його підтримку. «Разом з тим, починаючи з моменту проведення зборів ініціативних груп і по сьогоднішній день, представниками влади на місцях, правоохоронними органами робляться всілякі спроби зірвати проведення референдуму. Неважко здогадатися, що весь процес координується з Секретаріату Президента України. Ці дії, які не тільки не мають законних підстав, але і часто просто суперечать закону, спрямовані на дискредитацію самої ідеї референдуму і фактично на його недопущення. На це ж спрямовані і заяви, і коментарі з боку представників прокуратури, які періодично з`являються в ЗМІ», заявляє СДПУ(о).

Як йдеться в заяві, «незважаючи на те, що ЦВК була зобов`язана згідно із законом винести постанову про збір підписів у строк до 1 квітня ц.р., питання до теперішнього часу так і не розглянуто. Разом з цим, постійно лунають заяви з боку представників Генеральної прокуратури, а також заступника голови ЦВК Миколи МЕЛЬНИКА про нібито наявні порушення при зборі підписів в окремих областях. Пан МЕЛЬНИК, який представляє в ЦВК відому політичну силу, явно виконує замовлення. При цьому у нас є докази того, що він, перевищуючи свої повноваження, особисто чинив тиск на людей і примушував їх відмовитися від підпису за референдум. У зв`язку з чим нами було направлено запит в Генпрокуратуру для оцінки його дій. Нагадуємо, що згідно із Законом «Про Всеукраїнський і місцевий референдуми» відповідальність за порядок збору підписів і перевірка їх достовірності покладена на голів місцевих рад».

СДПУ(о) заявляє, що має «юридичні докази того, як людей примушували відмовитися від свого підпису саме в тих областях, які прозвучали в коментарі прес-служби Генпрокуратури. І сьогодні в цих областях розгорнуто справжнє цькування членів ініціативних груп, їх безпідставно викликають на допити, людей примушують відмовлятися від своїх підписів. У Рівному особисто прокурор міста І.ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ проводить незаконну перевірку результатів збору підписів, збирає інформацію про активістів місцевих ініціативних груп. Незрозуміла роль і народного депутата від «Нашої України» С.ОЛЕКСЮКА, який особисто «перевіряв» підписні листи, передані на зберігання в місцеву раду. У Хмельницькому прокурор міста О.ТОРКАЛО і його помічник В.БАЛЮК організували і проводять незаконну перевірку результатів роботи ініціативних груп, залучаючи до цього працівників МВС. Зокрема, допити членів ініціативних груп проводить співробітник міського відділу УМВС Ю.ГУЛА. Подібна ситуація склалася і в Миколаєві, де ініціаторів всеукраїнського референдуму викликають на допити в прокуратуру. Це свідчить про те, що влада всіма силами і засобами хоче не допустити проведення референдуму і позбавити український народ його законного права визначати своє майбутнє».

Як повідомляв УНІАН, у трьох областях порушено кримінальні справи за фактами підробок під час збору підписів на підтримку всеукраїнського референдуму про вступ України до НАТО і Єдиного економічного простору. За дорученням Генпрокуратури прокуратурами областей проведена перевірка дотримання закону під час збору підписів на підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, внаслідок чого викрито факти грубих порушень.

Так, прокуратура Миколаївської області порушила дві кримінальні справи за фактами підробки підписів громадян у підписних листах. Прокуратура Хмельницької області порушила кримінальну справу за фактом внесення помилкових відомостей до підписних листів. Аналогічну кримінальну справу порушила і прокуратура Рівненської області.

Крім того, ряд матеріалів перевірок направлено до органів внутрішніх справ для прийняття процесуального рішення відповідно до закону.