Ющенко відбув на військові навчання

Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Віктор ЮЩЕНКО відбув до Криму, де сьогодні проходитимуть тактичні навчання Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, навчання відбудуться на Південній військово-морській базі ВМС ЗСУ в Криму, що на озері Донузлав неподалік від Євпаторії у смт Новоозерне.

Планується, що В.ЮЩЕНКО ознайомиться з діями підрозділів спеціального призначення, військ берегової оборони та морської авіації з виконання завдань за призначенням - у взаємодії з армійською авіацією Сухопутних військ та винищувальною авіацією Повітряних Сил. Верховний Головнокомандувач також спостерігатиме за пошуково-рятувальними роботами на морі та ознайомиться з організацією матеріально-технічного забезпечення плавскладу Військово-Морських Сил України.

Також В.Ющенко планує відвідати ДП Міністерства оборони «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова».