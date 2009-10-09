Порошенко вирішив підтримати Тимошенко на виборах?

Призначення Верховною Радою Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ України свідчить про те, що він вирішив підтримати прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО на президентських виборах у 2010 році.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик польсько-української фундації PAUCI Адам САУЕР.

„Юлія ТИМОШЕНКО потребує союзників, а Петро ПОРОШЕНКО - це дуже впливовий союзник у всіх важливих сферах для ведення виборчої кампанії (медіа, бізнес, місцеві політичні структури)... ПОРОШЕНКО, зі свого боку, аналізує ситуацію та інвестує в кандидата, який, на його думку, має реальні шанси на перемогу”, - вважає польський експерт.

Він зазначив, що посада глави МЗС є однією із „найпривабливіших”, особливо, в умовах кризи, коли набагато краще очолювати дипломатичне відомство, ніж бути, наприклад, міністром фінансів.

А.САУЕР зауважив, що П.ПОРОШЕНКО раніше однією із умов політичного союзу висував призначення на державні посади. „Так є і цього разу”, - сказав експерт, зауваживши, що у політиці навіть найзавзятіші опоненти можуть домовитися про співпрацю, якщо вважатимуть її вигідною для обох сторін.

„Спільні інтереси сильніші за конфлікти”, - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада за поданням Президента призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України.