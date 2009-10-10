Литвин: в 2010-му гроші на ВР хочуть урізати, а Президенту й уряду - збільшити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не розуміє, чому проектом державного бюджету на 2010 рік передбачено скорочення лише фінансування Верховної Ради, при цьому уряд і Президента це не торкнеться.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер live» на ТРК “Україна” у п’ятницю ввечері.

В.ЛИТВИН наголосив, що, навпаки, наступного року фінансування на утримання Президента та уряду зростає. Зокрема, для Президента - на 26%, для уряду - на 13%, при цьому скорочення фінасування парламенту передбачене на 40%.

«Але чому не урізали всіх? Чому? А тому, що все під себе робимо, а не для людей», - сказав він.

За словами голови ВР, якби відбулося скорочення фінансування усіх гілок влади, то вдалося б зекономити 1 млрд. грн, які можна було б спрямувати на підвищення зарплат та пенсій.