Литвин: в 2010-му гроші на ВР хочуть урізати, а Президенту й уряду - збільшити
«Але чому не урізали всіх? Чому?»
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не розуміє, чому проектом державного бюджету на 2010 рік передбачено скорочення лише фінансування Верховної Ради, при цьому уряд і Президента це не торкнеться.
Про це він заявив в ефірі програми «Шустер live» на ТРК “Україна” у п’ятницю ввечері.
В.ЛИТВИН наголосив, що, навпаки, наступного року фінансування на утримання Президента та уряду зростає. Зокрема, для Президента - на 26%, для уряду - на 13%, при цьому скорочення фінасування парламенту передбачене на 40%.
«Але чому не урізали всіх? Чому? А тому, що все під себе робимо, а не для людей», - сказав він.
За словами голови ВР, якби відбулося скорочення фінансування усіх гілок влади, то вдалося б зекономити 1 млрд. грн, які можна було б спрямувати на підвищення зарплат та пенсій.