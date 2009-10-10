В БЮТі натякають, що на рішення Венеціанської комісії можна й не зважати

Член постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО називає дещо перебільшеною заяву представника Президента у Конституційному Суді та у Центральній виборчій комісії Марини СТАВНІЙЧУК щодо реакції Венеціанської комісії відносно законy про вибори Президента України.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

В.ПИСАРЕНКО повідомив, що на засіданні Європейської комісії «За демократію через право» Україну, крім М.СТАВНІЙЧУК, представляв він та народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Позиція, яку висловила Марина СТАВНІЙЧУК, не зовсім відповідає тим настроям, які панували на засіданні», - сказав депутат.

За словами В.ПИСАРЕНКА, справді є дискусія по деяких нормах даного закону, але це стосується розміру застави для реєстрації кандидата у президенти і строків оскарження дій чи бездіяльності. «Але не можна сказати, що рішення Венеціанської комісії - це те саме, що вето Президента по відношенню до цього закону, як про це заявила СТАВНІЙЧУК», - сказав народний депутат.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що М.СТАВНІЙЧУК мала би представляти на засіданні дійсно позицію України, а не позицію Президента, як це вона зробила. «Потрібно було б діяти в інтересах нашої держави та пам’ятати, що усі ми представляємо інтереси однієї країни», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО також запевнив, що у робочому порядку рекомендації Венеціанської комісії можуть бути використані.

Як повідомляв УНІАН, М.СТАВНІЙЧУК заявила, що Венеціанська комісія висловила серйозне занепокоєння більшістю норм та пунктів закону про вибори Президента України. За її словами, у своєму висновку комісія висловила серйозне занепокоєння більшістю норм та пунктів закону про вибори Президента.

«Також Венеціанська комісія звернула увагу на важливі аспекти щодо врегулювання президентського виборчого законодавства у відповідності до демократичних норм», - зауважила М.СТАВНІЙЧУК, додавши: комісія схиляється до позиції, що окремі положення закону про вибори Президента мають бути переглянуті.

Заступник глави президентського Секретаріату зауважила, що висновки Венеціанської комісії були зроблені спільно з Парламентською комісією ОБСЄ і в більшій мірі співзвучні з пунктами вето Президента на закон про вибори глави Української держави.