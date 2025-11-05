Як зазначили в Нацбанку, якщо у першому кварталі року спостерігалося вилучення готівки з обігу, то у другому і третьому кварталах попит на неї дещо пожвавився.

В Україні на тлі ворожих обстрілів різко збільшився обсяг готівки в обігу, повідомляє Національний банк.

Як зазначили в НБУ, станом на 1 жовтня 2025 року в обігу на території України перебувало 890,1 мільярда гривень, що на 67,7 млрд грн, або на 8,2%, більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень).

При цьому, якщо у першому кварталі року спостерігалося вилучення готівки з обігу, то у другому та третьому кварталах попит на неї дещо пожвавився. У Нацбанку пояснили цю тенденцію сезонністю, а також наслідками російських обстрілів.

"Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу у третьому кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення", - додали в НБУ.

Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, а найменше – номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

Водночас, за період з січня по вересень поточного року в обігу побільшало банкнот номіналом 1000 гривень. Їхня питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 3,6%.

Серед монет найбільше - номіналом 1 гривня, а найменше – 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно).

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року.

Нардепи ж пропонують перейменувати копійки на шаги. Відповідний законопроєкт за авторством голови парламенту Руслана Стефанчука зареєстровано у Верховній Раді.

