В Україні на тлі ворожих обстрілів різко збільшився обсяг готівки в обігу, повідомляє Національний банк.
Як зазначили в НБУ, станом на 1 жовтня 2025 року в обігу на території України перебувало 890,1 мільярда гривень, що на 67,7 млрд грн, або на 8,2%, більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень).
При цьому, якщо у першому кварталі року спостерігалося вилучення готівки з обігу, то у другому та третьому кварталах попит на неї дещо пожвавився. У Нацбанку пояснили цю тенденцію сезонністю, а також наслідками російських обстрілів.
"Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу у третьому кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення", - додали в НБУ.
Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, а найменше – номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).
Водночас, за період з січня по вересень поточного року в обігу побільшало банкнот номіналом 1000 гривень. Їхня питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 3,6%.
Серед монет найбільше - номіналом 1 гривня, а найменше – 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно).
Монети в Україні - головні новини
Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року.
Нардепи ж пропонують перейменувати копійки на шаги. Відповідний законопроєкт за авторством голови парламенту Руслана Стефанчука зареєстровано у Верховній Раді.