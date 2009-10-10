Симоненка відрядили по владу

Партія “Справедливість” вирішила висунути лідера Комуністичної партії Петра СИМОНЕНКА єдиним кандидатом на пост президента України від виборчого блоку лівих і лівоцентристських сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення прийнято на VI з’їзді партії "Справедливість", який відбувся 10 жовтня у Києві.

Участь у VI з’їзді партії, яку очолює екс-міністр освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО, взяли близько 500 делегатів. Також на ньому були присутні П.СИМОНЕНКО, лідер Союзу лівих сил Василь ВОЛГА та лідер об’єднаних есдеків Юрій ЗОВГОРОДНІЙ.

З‘їзд ухвалив рішення “створити потужний виборчий блок, який ставить стратегічну мету – порятунок України шляхом взяття влади Лівим блоком”, йдеться в повідомленні.

Міжпартійний з’їзд блоку заплановано провести 20 жовтня в Київському Жовтневому палаці.