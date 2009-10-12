Литвин піде у відпустку тільки кандидатом у Президенти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час виборчої кампанії має намір перебувати у відпустці лише в ті дні, коли парламент працює в пленарному режимі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер у неділю.

В.ЛИТВИН зауважив, що він піде у відпустку тільки після того, як відбудеться офіціне висування кандидатів у президенти.

На запитання, хто буде підписувати закони у випадку, якщо він буде у відпустці, керівник парламенту відповів: «Голова Верховної Ради України».

Він нагадав, що парламент щомісяця працює в пленарному режимі тільки два тижні. «Коли Верховна Рада працює в пленарному режимі, я, взявши відпустку, буду працювати серед людей , щоб мене не звинувачували… А коли буде робота в комітетах, я буду працювати у Верховній Раді і приймати необхідні рішення», - запевнив В.ЛИТВИН.