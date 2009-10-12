Міжбанк відкрився падінням долара і євро

На міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’ї відкрилися падінням котирувань – 8,2720/8,3080 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2786/0,2806 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 12,1330/12,1915 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,сьогодні в США святкують День Колумба, у зв`язку з цим торги доларом можливі тільки валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,4687/1,4689 дол./євро (п`ятниця, 9 жовтня, - 1,4732/1,4734 дол./євро).

У п`ятницю, 9 жовтня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари EUR/UAH з ціною відсікання 11,84 грн./євро.