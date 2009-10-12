Тимошенко хоче, щоб Рада відмінила ринковий збір

Уряд подав до Верховної Ради України законопроект про скасування ринкового збору, і наполягає на тому, щоб він був розглянутий на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 20 жовтня, як першочерговий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

Вона підкреслила, що дія цього збору є абсолютно «нелогічною», цей збір не стягується в інших країнах і, крім того, приносить дуже мало коштів до місцевих бюджетів, оскільки фактично збирається тіньовим чином.

Прем`єр повідомила, що, за її даними, загальний розмір такого збору по Україні становить «десятки мільярдів гривень», проте до місцевих бюджетів надходить, в цілому, лише до 500 млн.

«Зрозуміло, що цей податок, по суті справи, не адмініструється, і до місцевих бюджетів не потрапляє», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що має намір сьогодні направити звернення голові Верховної Ради, а також до профільних комітетів парламенту з проханням розглянути законопроект у першочерговому порядку на найближчому засіданні ВР з тим, щоб прийняти його у першому, другому, третьому читанні і в цілому.

Як повідомляв УНІАН, законопроект «Про місцеві податки і збори» (№ 3532 від 22 грудня 2008 р.) був затверджений депутатами Верховної Ради у першому читанні. Згідно з проектом закону, планується скасувати ринковий збір. Замість нього буде введений ринковий податок, який передбачає плату не за торгове місце, а за кожен метр земельної площі, зокрема за проходи, проїзди, за ставкою в 20-200 разів більшою, ніж нинішня ставка ринкового збору.

7 жовтня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про скасування ринкового збору з підприємців, які торгують на ринках України.