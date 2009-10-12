Миколаївська інтелігенція закликала підтримати Тимошенко

Миколаївська інтелігенція закликала демократичні сили на президентських виборах підтримати лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в одностайно ухваленому зверненні учасників Форуму миколаївської інтелігенції, що був ініційований представниками освітянської галузі, зокрема, ректором Чорноморського державного університету ім. Петра Могили Леонідом КЛИМЕНКОМ.

Форум відбувся вчора в приміщенні бібліотеки університету. У роботі заходу взяли участь близько 200 осіб: науковці та спортсмени, освітяни та медики, службовці та підприємці, депутати та студенти, фермери та представники сільських і селищних громад. Серед них – керівники та представники регіональних еліт, поважні особистості, добре відомі не лише на Миколаївщині, в цілому по Україні, а за її межами.

Мета проведення форуму – публічне обговорення політичної ситуації в країні та засвідчення громадсько-політичної позиції його учасників, які вирішили на майбутніх президентських виборах одностайно підтримати Ю.ТИМОШЕНКО.

Представники миколаївської інтелігенції закликали українців, керівників і представників вітчизняних політичних сил демократичного спрямування, які також висловили бажання взяти участь у президентських перегонах, «не розпорошувати сили демократичного табору, а, об’єднавшись навколо Юлії ТИМОШЕНКО, разом йти до перемоги демократії в Україні».

На цьому вони наголошували у своїх виступах.

Так, ректор ЧДУ ім. Петра Могили Л.КЛИМЕНКО у своєму виступі заявив: «Нам з вами необхідно визначитись, хто з сьогоднішніх кандидатів може бути прийнятним для народу України та має реальні шанси на перемогу. Нам потрібно, щоби переміг дійсно національний, патріотичний та працездатний лідер. І цей лідер – Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО. Саме ця тендітна, але дуже мужня і сильна жінка достойна очолити нашу державу».

Його підтримав директор коледжу економіки і харчових технологій Анатолій ОЛІЙНИК. «Нам не байдуже, хто в нас буде Президентом. І я, як інтелігентна людина, не хочу, щоби майбутній Президент України плутав Бабеля з Бебелем, а Гельсінські угоди називав Стокгольмськими. А тому, я свій вибір зробив. І буду працювати на посилення авторитету Юлії ТИМОШЕНКО та її команди на регіональному рівні. Я знаю людей, що входять до її команди на Миколаївщині, я глибоко поважаю їх лідера – Романа ЗАБЗАЛЮКА. Це чесні і компетентні люди, і я буду їх підтримувати», - сказав А.ОЛІЙНИК.