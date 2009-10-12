Майбутній Президент зробить все для розпуску ВР

У майбутнього Президента України є два способи сформувати пропрезидентську парламентську більшість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції: «Україна напередодні президентських виборів. Загальна розстановка політичних сил».

«Наступний Президент України, яке б не було його прізвище, буде намагатися створити пропрезидентську більшість, нову пропрезидентську більшість у парламенті, – наголосив І.ЖДАНОВ. - У нього (Президента) є два способи для цього: або силового тиску і фінансового заохочення, або шляхом переговорів».

Політолог не сприймає силовий спосіб створення нової більшості. «Для мене абсолютно неприйнятним є спосіб силового тиску і фінансового заохочення з метою створення нової коаліції. - зауважив І.ЖДАНОВ. - Я вважаю, що абсолютно прийнятним є варіант переговорів про формування нової пропрезидентської більшості. Якщо майбутньому Президенту не вдасться сформувати нову пропрезидентську парламентську більшість, він, скоріш за все, зробить все можливе, аби розпустити нинішній парламент і призначити дострокові парламентські вибори».