Тимошенко знайшла чверть мільярда на озброєння

Спільним наказом Міністерства оборони та Міністерства фінансів України внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2009 рік, що передбачає створення, закупівлю і модернізацію озброєння і військової техніки за державним оборонним замовленням.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, цей акт видано у зв’язку із прийняттям Кабінетом міністрів рішення про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду для фінансування робіт з модернізації вертольотів Мі-8 та Мі-24, а також для закупівлі пристроїв кумулятивного захисту для танків БМ “Булат” і створення перспективного корабля типу “корвет”.

Згідно із внесеними змінами, у 2009 році на створення, закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням Міноборони передбачене бюджетне призначення в обсягу майже 250 млн. грн.

Ці кошти мають надійти зі спеціального фонду і бути розподілені на модернізацію танків Т-64 до виду БМ “Булат”, виконання дослідно-конструкторської роботи з модернізації вертольота Мі-24, на створення багатофункціонального ракетного комплексу, закупівлю пристроїв кумулятивного захисту для танків “Булат”, створення перспективного корабля типу “корвет” та на модернізацію вертольотів Мі-8 та Мі-24, які беруть участь у миротворчих операціях.