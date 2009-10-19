У НУ-НС народилася ідея: звільняти слідчих за витік інформації

17:30, 19 жовтня 2009
Політика
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Кармазін звернувся до ГПУ, МВС і СБУ

Народний депутат України, перший заступник голови парламентського Комітету з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН закликає керівників прокуратури та правоохоронних органів докласти зусиль з унеможливлення витоку у ЗМІ подробиць кримінальних справ, які знаходяться у провадженні.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи перебіг подій навколо розслідування кримінальної справи, пов’язаної із розбещенням дітей у Криму.

"Хотів би закликати керівників Генеральної прокуратури України, МВС і СБУ, щоб вони якомога швидше провели спільну нараду й унеможливили виток документів кримінальних справ у засоби масової інформації", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

При цьому він висловив переконання, що "кожен дізнавач, слідчий або представник СБУ, який допустив виток службової інформації, має бути звільнений негайно саме за це".

 

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