Німці зняли кіно про Донецьк

Документальний фільм про Донецьк «Юзівка – листи з «Дикого поля» демонструватиметься на кінофестивалі в Німеччині, повідомили УНІАН у мюнхенській кіностудії «Аппрофільм», яка зняла фільм.

43-й Міжнародний кінофестиваль – один з найпрестижніших у Німеччині – пройде з 27 жовтня по 1 листопада в м. Хоф (Баварія). На фестивалі представлено 130 художніх і документальних фільмів. 90-хвилинна картина «Юзівка – листи з «Дикого поля» увійшла в short list (першу десятку) у розділі «Документальне кіно». Режисер фільму – німецький документаліст Віола ШТЕФАН.

Як повідомили в кіностудії, фільм присвячено історії та сучасності Донбасу. Автори знайшли в архівах Англії листи перших британських переселенців, котрі разом з Джоном Х’юзом освоювали Донбас, створюючи промисловий фундамент сьогоднішнього сходу України. Ці листи лягли в основу фільму.