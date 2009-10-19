Завтра 5 положень закону про вибори будуть оголошені неконституційними
КС оприлюднить рішення
Завтра, 20 жовтня, Конституційний Суд оприлюднить ухвалене 19 жовтня рішення щодо нової редакції закону про вибори Президента України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, рішення за конституційними поданнями Президента та 48 депутатів буде оприлюднене о 14:00.
Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ поширили інформацію, що КС визнав незаконними 5 положень нової редакції закону про вибори.
Зокрема, суд вважає, що не відповідає Основному Закону норма, згідно з якою право участі у виборах за межами країни мають тільки громадяни, які перебувають на консульському обліку в дипломатичних представництвах України.
Також не пройшли перевірку КС заборона на участь у роботі виборчих комісій громадян, які не проживають у межах конкретного виборчого округу, та відмова від розгляду ЦВК і судами скарг у день голосування.
Крім того, КС готовий визнати неконституційною передачу даних виборчого реєстру політичним партіям, які мають фракції у Верховній Раді.
Президент України 14 вересня звернувся до Конституційного СУДу з конституційним поданням про відповідність Конституції України (конституційність) окремих положень закону « Про вибори Президента України » в редакції, прийнятій парламентом 21 серпня 2009 року після подолання вето Глави держави.