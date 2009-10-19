Завтра 5 положень закону про вибори будуть оголошені неконституційними

Завтра, 20 жовтня, Конституційний Суд оприлюднить ухвалене 19 жовтня рішення щодо нової редакції закону про вибори Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, рішення за конституційними поданнями Президента та 48 депутатів буде оприлюднене о 14:00.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ поширили інформацію, що КС визнав незаконними 5 положень нової редакції закону про вибори.

Зокрема, суд вважає, що не відповідає Основному Закону норма, згідно з якою право участі у виборах за межами країни мають тільки громадяни, які перебувають на консульському обліку в дипломатичних представництвах України.

Також не пройшли перевірку КС заборона на участь у роботі виборчих комісій громадян, які не проживають у межах конкретного виборчого округу, та відмова від розгляду ЦВК і судами скарг у день голосування.

Крім того, КС готовий визнати неконституційною передачу даних виборчого реєстру політичним партіям, які мають фракції у Верховній Раді.

Президент України 14 вересня звернувся до Конституційного СУДу з конституційним поданням про відповідність Конституції України (конституційність) окремих положень закону « Про вибори Президента України » в редакції, прийнятій парламентом 21 серпня 2009 року після подолання вето Глави держави.