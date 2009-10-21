Рада завалила Повітряний кодекс

Верховна Рада України відхилила проект Повітряного кодексу України, зареєстрований 29 квітня 2009 р. в парламенті Кабінетом Міністрів (№4419) і винесений сьогодні на розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту за основу в першому читанні проголосували 177 депутатів з необхідних 226.

При цьому депутати також не змогли направити проект документа на доопрацювання, за направлення на доопрацювання проголосували 186 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Довідка УНІАН. Існує два проекти Повітряного кодексу – розроблений народними депутатами і Міністерством транспорту і зв`язку (КМУ).

У 2008 р. у ВР зареєстровано проект Повітряного кодексу, який був ініційований народними депутатами (реєстраційний №2373 від 08.09.2008).

Мінтрансзв’язку в 2008 р. розробило новий проект Повітряного кодексу на виконання доручення Кабінету Міністрів, після опрацьовування в Секретаріаті Кабміну листом від 05.07.2008 його було направлено на реєстрацію у Верховну Раду України як альтернативний проектові Повітряного кодексу, поданого народними депутатами України.

Проте підготовлений Мінтрансом законопроект було повернено в Кабмін без реєстрації листом ВР у зв`язку з наявністю уже зареєстрованого законопроекту, внесеного народними депутатами України. 31 березня 2009 року ВР відхилила проект Повітряного кодексу України, ініційований народними депутатами (реєстраційний №2373 від 08.09.2008). Це викликало занепокоєння в Мінтрансі, оскільки Україна має зобов`язання перед зарубіжними партнерами про приведення авіаційного законодавства у відповідність з міжнародними нормами, зокрема IKAO.

Кабмін повторно вніс свій проект Повітряного кодексу в квітні 2009 р. У липні 2009 р. Комітет Верховної Ради з питань транспорту і зв`язку рекомендував парламенту повернути проект Повітряного кодексу (реєстраційний №4419 від 29 квітня 2009 р.), внесений Кабміном, на доопрацювання.

Згідно з висновками Комітету, аналіз законопроекту на засіданні 8 липня свідчить, що в ньому не враховані важливі питання. Це, зокрема, невідповідність законопроекту вимогам Міжнародної організації цивільної авіації в частині надання Державіаадміністрації України статусу центрального органу виконавчої влади, надання відповідних повноважень її керівникові, в т.ч. за можливості накладення штрафів за порушення авіаційного законодавства. Крім того, в Кодексі не передбачене державне регулювання діяльності експериментальної авіації; не врегульовані питання приватної, ділової, аматорської, спортивної і малої авіації і діяльність авіаційних громадських організацій (Федерацій авіаційних видів спорту, Товариства сприяння обороні України, молодіжних авіаційний-технічних клубів). Також, згідно з висновками Комітету, потребує суттєвого доопрацювання термінологічний апарат законопроекту тощо.

16 вересня 2009 р. в.о. міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО повідомив, що Кабмін відкликав проект Повітряного кодексу з ВР для його доопрацювання. Проте інформація про проекту не з`являлася.