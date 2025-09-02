На місцях влучань виникли масштабні пожежі.

У ніч на 2 вересня окупанти вдарили дронами по Білоцерківській громаді на Київщині, внаслідок чого загинула одна людина, є поранені. Також удару зазнали Суми.

Про це повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб. "На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого", – повідомив секретар міськради.

Як додав начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Відео дня

"У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств", - деталізував він та пообіцяв більше інформації згодом.

Крім цього, ворог вдарив по Сумах. У Місті виникла масштабна пожежа. Зокрема, як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.

Мер Сум Артем Кобзар додав, що два вибухи, які чули місцеві жителі - це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню.

"На жаль, є поранені люди", - зазначив він.

Як додав голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.

Крім того російська армія знову атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області, повідомила місцева райадміністрація.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням і людським жертвам", - йдеться у повідомленні.

В райадміністрації уточнили, що на місці виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Вас також можуть зацікавити новини: