Станом на кінець серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей НПЗ через атаки дронів.

Паливна криза, що охопила Росію після ударів дронів по найбільшим нафтопереробним заводам, докотилася до тимчасово окупованої частини Луганської області. Про це повідомляє The Moscow Times.

Фактичне зникнення палива у фейковому відомстві назвали "‎перебоями у постачанні"‎. "Чиновники" пов'язують кризу зі зниженням запасів у постачальників пально-мастильних матеріалів, а також "підвищеним попитом", який спостерігають останнім часом.

В "ЛНР" очікують на "стабілізацію" ситуації з 1 вересня. При цьому все ще допускають дефіцит на окремих АЗС.

Раніше на Заході підрахували, що на кінець серпня російські нафтовики втратили 17% переробних потужностей через атаки БПЛА. Останні торкнулися не менше десяти нафтозаводів і призвели до повної зупинки як мінімум п'яти з них - мова про Новокуйбишевський, Саратовський, Волгоградський, Сизранський та Куйбишевський нафтопереробні заводи.

Відомо також, що завод "Роснафти" у Рязані був змушений зупинити половину своїх потужностей. Останній постачає паливо до столичного регіону.

Загальний обсяг потужностей НПЗ, що простоюють, у серпні встановив історичний рекорд – 6,4 млн тонн (23%).

Біржові ціни на бензин в Росії у серпні також сягнули історичного рекорду, досягнувши 72,6 тисячі російських рублів за тонну "‎Регуляр-92"‎ та 82,2 тисячі рублів за тонну "‎Преміум-95"‎. Загалом з початку року ціни зросли на 40–50%.

Паливна криза в РФ – що відомо

У серпні УНІАН повідомляв про кілометрові черги на російських АЗС. Масштабні перебої з постачанням палива спостерігали у тимчасово окупованому Криму. Мешканці півострова казали, що пальне зникло з більшості АЗС, а його вартість суттєво збільшилася. Бензин, за словами місцевих мешканців, можна було придбати лише по талонах.

Також повідомлялося, що жителям Курильського району, що охоплює більшу частину Курильських островів, припинили продаж бензину Аі-92.

