У РФ активізувався Янукович: що заявив колишній президент-утікач

Янукович стверджує, що нібито був не проти вступу України до Європейського Союзу.

У Російській Федерації після тривалої перерви несподівано "проявився" колишній президент України Віктор Янукович, який під час Революції Гідності втік із країни.

У 2014 році він утік на тлі протестів, учасники яких наполягали на вступі України до Європейського Союзу. А сьогодні у відеозаяві, яку опублікували росЗМІ, він заявив, що нібито цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але в Європі "зверхньо" себе повели.

"Я цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Ставив у кінцевому рахунку завдання вступу України до Європейського Союзу. Інша справа, що партнери з боку ЄС поводилися під час переговорів часом, м'яко кажучи, некоректно. Не виявляли розуміння складнощів економічної ситуації в Україні. Прямо скажу, зарозумілість проявляли", - заявив Янукович.

При цьому він стверджує, що "контролював цей процес і рухав (його) вперед".

Також він заявив, що завжди був проти вступу України до НАТО. Нібито це призвело б до "внутрішнього протистояння".

"Але я був завжди категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО. Я завжди чітко і виразно розумів, що це катастрофа для України. Це шлях у нікуди, це пряма дорога до громадянської війни", - стверджує Янукович.

Нагадаємо, за даними Офісу Генерального прокурора України, експрезидент України Віктор Янукович перебуває в Московській області - селищі Барвиха Одинцовського району.

У квітні четвертий президент отримав заочно другий вирок - 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Повідомлялося, що 23 лютого 2014 року він, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента і представниками РФ, незаконно перетнув держкордон України та організував переправлення щонайменше двох десятків осіб із числа свого близького оточення. За даними слідства, спочатку Янукович і його супутники прибули до Єйська, потім - до Анапи, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, - до військового аеродрому "Гвардійське" на території Криму. Там він підбурював військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду в Росію.

