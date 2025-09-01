Незабаром сервіс буде доступний і в мобільному застосунку.

На державному порталі "Дія" запустили персонального ШІ-асистента "Дія.АІ", який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні запустили "Дія.АІ" на порталі "Дія". Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті", - зазначив Федоров.

У пресслужбі "Дія" пояснили, що асистент спілкується у форматі чату на порталі як жива людина. ШІ-асистент підбере послугу під життєву ситуацію: як от народження малюка чи запуск власної справи. Головна перевага в тому, що він цілодобово на зв'язку.

Відео дня

"Наприклад, на запит "Як перереєструвати авто?" він надасть покрокову інструкцію. А за командою "Дай довідку про доходи" одразу замовить її для вас", - ідеться в повідомленні.

Для того, щоб почати розмову з "Дія.АІ" необхідно відкрити портал "Дія", обрати "Дія.AІ" над пошуковою стрічкою, авторизуватись та написати запит.

Там також додали, що "Дія.АІ" не заміняє службу підтримки "Дії", оскільки АІ-асистент консультує та надає готові послуги, а команда підтримки й надалі буде на зв‘язку для вирішення питань користувачів.

Зазначається, що наразі "Дія.АІ" працює у форматі відкритого бета-тестування. Незабаром ця функція буде доступна і в мобільному застосунку.

"Дія" - останні новини

Із початком нового навчального року в "Дії" запустили нову послугу, яка допоможе студентам швидко поселитися в гуртожитку. Відтепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через застосунок.

Раніше міністр Михайло Федоров заявив, що в "Дії" розпочався бета-тест сервісу соціальної допомоги, найближчим часом має з’явитися комплексний сервіс для військових та їхніх родин, а також очікується запустити електронну акцизну марку, яка замінить паперову.

Вас також можуть зацікавити новини: